اشتية يبحث مع البنك الدولي دعم عدد من المشاريع التنموية

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، ممثل البنك الدولي لدى فلسطين كانثان شانكار، حيث بحث دعم عدد من المشاريع التنموية، ضمن استراتيجية الحكومة للتنمية بالعناقيد.



واستعرض اشتية خطط الحكومة للانفكاك التدريجي عن الاحتلال، من خلال التنمية المحلية، عن طريق تقسيم المحافظات الفلسطينية حسب الميزة التنافسية لكل محافظة، بالاضافة الى انفتاح السوق الفلسطيني على العالم بدءاً من الدول العربية.



وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تقديم البنك الدولي الدعم الاستشاري والمالي للحكومة الفلسطينية، وجهودها في دعم إنشاء الكلية الجامعية للتعليم المهني والتقني، وانشاء بنك للاستثمار، وإعادة تفعيل المناطق الصناعية.