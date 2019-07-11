البرغوثي: نتنياهو كشف نواياه الخطيرة بضم الضفة الغربية

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن بنيامين نتنياهو كشف في أول اجتماع انتخابي لليكود عن نواياه الخطيرة بضم وتهويد الضفة الغربية بكاملها.





وأوضح البرغوثي، أن نتنياهو أعلن خمسة مبادئ لخطته في الضفة الغربية، وهي اعتبارها أرضاً اسرائيلية، ومواصلة النشاط الاستعماري الاستيطاني في جميع أجزائها، ومع إزالة أي مستعمرة فيها وعدم التمييز بين المستعمرات الكبيرة والصغيرة بما في ذلك المائة وعشرين نقطة استيطانية التي أنشأها المستوطنون حتى دون ترخيص اسرائيلي، واستمرارالسيطرة الأمنية الإسرائيلية المطلقة على كل الضفة الغربية من نهر الأردن الى سائر أنحاء الضفة، والعمل على انتزاع اعتراف دولي بالإستعمار الاستيطاني وبالمبادئ التي يتبناها.





وأضاف البرغوثي: "لم يستبعد نتنياهو فرض القانون الاسرائيلي على المستعمرات قريباً، وهذا الإعلان يعني أن لدى نتنياهو وحكومته خطة واحدة وهي ضم وتهويد الضفة الغربية بكاملها وتكريس نظام الأبرتهايد فيها.





وأشار إلى أن تقاعس المجتمع الدولي عن فرض عقوبات على اسرائيل بعد ضمها للقدس والجولان هو ما يشجع نتنياهو على اعلان خطته بوقاحة.





وقال البرغوثي، أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لمخططات نتنياهو الاستعبادية ولكن يجب أن يقتنع الجميع بأنه لا حل عبر التفاوض مع هؤلاء العنصريين، ولاحل إلا باسقاط الاحتلال ومنظومة الأبرتهايد العنصرية.

رام الله - دنيا الوطن