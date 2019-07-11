فلسطين رئيساً لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب

واعرب المهندس مجدي الصالح الأمين العام للإتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين عن سعادته بهذا الإنجاز لأن هذا الإنجاز العظيم يضاف إلى سجل إنجازات الشعب الفلسطيني الذي أثبت تميزه وإبداعه في مختلف المجالات.





وأضاف الصالح انه في الوقت الذي يحاول فيه الإحتلال الإسرائيلي إسكات الصوت الفلسطيني وفي ظل المحاولات المستمرة لإخضاعه وتجاهل وجوده، يثبت للعالم كفائته وتميزه.



رام الله - دنيا الوطنتتويجا لإحتفال الإتحاد العام للمهندسين الزراعيين العرب بالعيد الذهبي ومرور خمسين عاما على تأسيس الإتحاد تم في دمشق وبإجماع كافة الدول الأعضاء إنتخاب دولة فلسطين رئيسا للإتحاد.حيث إستلم المهندس الزراعي فيصل شريم نقيب المهندسين الزراعيين في فلسطين رئاسة الإتحاد خلال دورته ال 44 والمؤتمر الفني العشرين وإجتماعات المكتب التنفيذي للإتحاد في دورته ال 86 التي إنعقدت في سوريا.وقال المهندس فيصل شريم رئيس الإتحاد إن إستلام فلسطين لرئاسة الإتحاد في عيده الذهبي له دلالت واضحة وصريحة ورسالة إلى العالم أجمع أن فلسطين هي قضية العرب الأولى وفلسطين كانت وستبقى محور إهتمام أشقائنا العرب.يذكر أن الإتحاد العام للمهندسين الزراعيين العرب تأسس في العاصمة السورية دمشق في عام ١٩٦٨ ويضم في عضويته نقابات وإتحادات المهندسين الزراعيين في سوريا وفلسطين والأردن ولبنان والعراق والكويت والبحرين ومصر والسودان وليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا واليمن.