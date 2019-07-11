شؤون فلسطينية

فلسطين رئيساً لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب

فلسطين رئيساً لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب
رام الله - دنيا الوطن
تتويجا لإحتفال الإتحاد العام للمهندسين الزراعيين العرب بالعيد الذهبي ومرور خمسين عاما على تأسيس الإتحاد تم في دمشق وبإجماع كافة الدول الأعضاء إنتخاب دولة فلسطين رئيسا للإتحاد.

حيث إستلم المهندس الزراعي فيصل شريم نقيب المهندسين الزراعيين في فلسطين رئاسة الإتحاد خلال دورته ال 44 والمؤتمر الفني العشرين وإجتماعات المكتب التنفيذي للإتحاد في دورته ال 86 التي إنعقدت في سوريا.

واعرب المهندس مجدي الصالح الأمين العام للإتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين عن سعادته بهذا الإنجاز لأن هذا الإنجاز العظيم يضاف إلى سجل إنجازات الشعب الفلسطيني الذي أثبت تميزه وإبداعه في مختلف المجالات.

وأضاف الصالح انه في الوقت الذي يحاول فيه الإحتلال الإسرائيلي إسكات الصوت الفلسطيني وفي ظل المحاولات المستمرة لإخضاعه وتجاهل وجوده، يثبت للعالم كفائته وتميزه.

وقال المهندس فيصل شريم رئيس الإتحاد إن إستلام فلسطين لرئاسة الإتحاد في عيده الذهبي له دلالت واضحة وصريحة ورسالة إلى العالم أجمع أن فلسطين هي قضية العرب الأولى وفلسطين كانت وستبقى محور إهتمام أشقائنا العرب.

يذكر أن الإتحاد العام للمهندسين الزراعيين العرب تأسس في العاصمة السورية دمشق في عام ١٩٦٨ ويضم في عضويته نقابات وإتحادات المهندسين الزراعيين في سوريا وفلسطين والأردن ولبنان والعراق والكويت والبحرين ومصر والسودان وليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا واليمن.

أخبار ذات صلة

اختيار 50 حاجا.. الإعلان عن نتائج مكرمة الرئيس للحج لهذا العام للمقدسيين

اختيار 50 حاجا.. الإعلان عن نتائج مكرمة الرئيس للحج لهذا العام للمقدسيين

أمين عام مجلس الوزراء يطالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من الدعم للمناطق (ج)

أمين عام مجلس الوزراء يطالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من الدعم للمناطق (ج)

عقب استشهاد أحد عناصر القسام.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب

عقب استشهاد أحد عناصر القسام.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب

عريقات: إنهاء الانقسام بالعودة لإرادة الشعب وتنفيذ اتفاق 2017

عريقات: إنهاء الانقسام بالعودة لإرادة الشعب وتنفيذ اتفاق 2017

فصائل المنظمة تُعلق على قرار إعادة تشكيل اللجان الشعبية بمخيمات القطاع

فصائل المنظمة تُعلق على قرار إعادة تشكيل اللجان الشعبية بمخيمات القطاع

اشتية يبحث مع البنك الدولي دعم عدد من المشاريع التنموية

اشتية يبحث مع البنك الدولي دعم عدد من المشاريع التنموية

البرغوثي: نتنياهو كشف نواياه الخطيرة بضم الضفة الغربية

البرغوثي: نتنياهو كشف نواياه الخطيرة بضم الضفة الغربية

حزب الشعب يرد على &#34;محاولات تشويه&#34; قياداته وأمينه العام

حزب الشعب يرد على "محاولات تشويه" قياداته وأمينه العام

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

فصائل المنظمة تُعلق على قرار إعادة تشكيل اللجان الشعبية بمخيمات القطاع

فصائل المنظمة تُعلق على قرار إعادة تشكيل اللجان الشعبية بمخيمات القطاع

اشتية يبحث مع البنك الدولي دعم عدد من المشاريع التنموية

اشتية يبحث مع البنك الدولي دعم عدد من المشاريع التنموية

البرغوثي: نتنياهو كشف نواياه الخطيرة بضم الضفة الغربية

البرغوثي: نتنياهو كشف نواياه الخطيرة بضم الضفة الغربية

فلسطين رئيساً لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب

فلسطين رئيساً لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب

اشتية: البطالة نتاج إجراءات الاحتلال والرقم الإحصائي جزء من السيادة الوطنية

اشتية: البطالة نتاج إجراءات الاحتلال والرقم الإحصائي جزء من السيادة الوطنية

في اليوم الرابع.. &#34;ملتقى الرواية&#34; يناقش الرواية العربية وجدلية النشر

في اليوم الرابع.. "ملتقى الرواية" يناقش الرواية العربية وجدلية النشر

نقابة الصحفيين: صحفيونا رفضوا دعوة أمريكية للقاء سري اليوم الخميس

نقابة الصحفيين: صحفيونا رفضوا دعوة أمريكية للقاء سري اليوم الخميس

الشرافي يُسلم أيمن صبح منصب قائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى

الشرافي يُسلم أيمن صبح منصب قائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى

منوعات

تامر حسني ينشر صورة ابنة عامر منيب بعد تخرجها ويُوجه لها رسالة

تامر حسني ينشر صورة ابنة عامر منيب بعد تخرجها ويُوجه لها رسالة

حفيد عمر الشريف يحيي ذكرى رحيله بصورة نادرة

حفيد عمر الشريف يحيي ذكرى رحيله بصورة نادرة

هل دينا الشربيني حامل؟ صورة أعادت الجدل مرة أخرى

هل دينا الشربيني حامل؟ صورة أعادت الجدل مرة أخرى

بعد مسامحته لها.. دنيا بطمة ترد بشكل صادم على محمد عساف: &#34;أشمئز منه&#34;

بعد مسامحته لها.. دنيا بطمة ترد بشكل صادم على محمد عساف: "أشمئز منه"

كندة حنا تُشارك جمهورها لحظات تدربها على الرقص الشرقي

كندة حنا تُشارك جمهورها لحظات تدربها على الرقص الشرقي

نجمة هندية ترفع أغرب قضية ضد رجل اغتصبها بعينيه

نجمة هندية ترفع أغرب قضية ضد رجل اغتصبها بعينيه

خالد أبو النجا يثير الجدل مجددًا: المثلية ليست حرامًا

خالد أبو النجا يثير الجدل مجددًا: المثلية ليست حرامًا

كيف وصلت ثروة &#34;كايني ويست&#34; إلى مليار دولار بفضل &#34;حذاء&#34;؟

كيف وصلت ثروة "كايني ويست" إلى مليار دولار بفضل "حذاء"؟

مفاجأة.. من وراء إلغاء حفل نيكي ميناج في السعودية؟

مفاجأة.. من وراء إلغاء حفل نيكي ميناج في السعودية؟

وفاة الفنان السعودي الشاب تومي عمران

وفاة الفنان السعودي الشاب تومي عمران

عربي

مقتل 11 شخصاً وإصابة آخرين في انفجار عند مدخل عفرين السورية

مقتل 11 شخصاً وإصابة آخرين في انفجار عند مدخل عفرين السورية

شاهد: مُحلل سياسي إسرائيلي ينسحب من مناظرة تلفزيونية بعد شتم الملك السعودي

شاهد: مُحلل سياسي إسرائيلي ينسحب من مناظرة تلفزيونية بعد شتم الملك السعودي

السعودية تدعو الحجاج لعدم رفع أي شعار سياسي أو مذهبي

السعودية تدعو الحجاج لعدم رفع أي شعار سياسي أو مذهبي

انفجار أكثر من 40 لغمًا في تونس بسبب الحرارة

انفجار أكثر من 40 لغمًا في تونس بسبب الحرارة