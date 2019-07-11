نقابة الصحفيين: صحفيونا رفضوا دعوة أمريكية للقاء سري اليوم الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القدس، دعت عدة صحفيين، للقاء سري اليوم الخميس عند الساعة الواحدة ظهراً، في فندق (الجراند بارك)، وأماكن أخرى.



وأشارت النقابة في تصريح لها، إلى أن ذلك جاء في إطار التحضير لزيارة البيت الأبيض، حيث قالت النقابة: "نفتخر بموقف الصحفيين، الذين رفضوا الدعوة، وأبلغوا نقابتهم".



وأضافت: "إن النقابة ستتابع إذا كان أي أحد، سيحضر هذا اللقاء، رغم ثقتنا الكبيرة بصحفيينا".