الشرافي يُسلم أيمن صبح منصب قائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
سلّم كمال الشرافي، رئيس جامعة الأقصى المستقيل، أيمن صبح، منصب قائم بأعمال رئيس الجامعة.
وقال الشرافي في تصريح له: "إن تداول رئاسة الجامعة، هو ظاهرة حضارية، تُجسد روح العمل المؤسسي"، متمنياً أن تظل الجامعة قوية ومعطاءة ورائدة دوماً، وأن تقوم بأداء رسالتها وتحقيق أهدافها على أكمل وجه، خدمةً للطالب الفلسطيني.
سلّم كمال الشرافي، رئيس جامعة الأقصى المستقيل، أيمن صبح، منصب قائم بأعمال رئيس الجامعة.
وقال الشرافي في تصريح له: "إن تداول رئاسة الجامعة، هو ظاهرة حضارية، تُجسد روح العمل المؤسسي"، متمنياً أن تظل الجامعة قوية ومعطاءة ورائدة دوماً، وأن تقوم بأداء رسالتها وتحقيق أهدافها على أكمل وجه، خدمةً للطالب الفلسطيني.
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