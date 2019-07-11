الشرافي يُسلم أيمن صبح منصب قائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى

رام الله - دنيا الوطنسلّم كمال الشرافي، رئيس جامعة الأقصى المستقيل، أيمن صبح، منصب قائم بأعمال رئيس الجامعة.وقال الشرافي في تصريح له: "إن تداول رئاسة الجامعة، هو ظاهرة حضارية، تُجسد روح العمل المؤسسي"، متمنياً أن تظل الجامعة قوية ومعطاءة ورائدة دوماً، وأن تقوم بأداء رسالتها وتحقيق أهدافها على أكمل وجه، خدمةً للطالب الفلسطيني.