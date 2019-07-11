من الشخصيات التي وصلت لغزة عبر معبر (إيرز) اليوم الخميس؟

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/ إيرز، بأن عدداً من الشخصيات والوفود، قد وصلت اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.



وأكد المكتب الإعلامي، وصول ماتياس شمالي، مدير عمليات الوكالة، والوفد مرافق له إلى قطاع غزة عبر المعبر، بالإضافة إلى وصول وفد مكون من ستة أفراد تابع لمؤسسة (ميرسي كور).



وفي السياق، أكد المكتب الإعلامي، مغادرة حافلة (جسر الكرامة) عبر المعبر، وتقل 41 مواطناً ظهر اليوم.