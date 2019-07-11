شؤون فلسطينية

مصادر بالمقاومة: الغرفة المشتركة تتدارس الأسلوب والتوقيت والمكان المناسب للرد على الاحتلال

مصادر بالمقاومة: الغرفة المشتركة تتدارس الأسلوب والتوقيت والمكان المناسب للرد على الاحتلال
خاص دنيا الوطن
أكدت مصادر في فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها طالبت غرفة العمليات المشتركة بالرد، على جريمة استشهاد أحد عناصر كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، محمود الأدهم، الذي استشهد برصاص الاحتلال، شرقي بلدة بيت حانون.

وقالت المصادر لـ"دنيا الوطن": إن غرفة العمليات المشتركة، تتدارس الجرائم الإسرائيلية الأخيرة، بما فيها استشهاد "الأدهم"، وتُجري كافة المشاورات والاتصالات اللازمة، لاتخاذ الموقف الوطني الموحد، للرد على ذلك.

وأضافت: إن الغرفة المشتركة، تتدارس الشكل والأسلوب والتوقيت والمكان المناسب للرد، ووضع الحل الملائم لوقف هذا التغول الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الفصائل تعرف نوايا الاحتلال من هذا التصعيد، الذي يُريد تصدير أزماته الداخلية باتجاه قطاع غزة.

وأشارت فصائل المقاومة إلى أنها تتواصل مع الأطراف الراعية لتفاهمات التهدئة، وتُجري اتصالات بالجانب المصري، لإطلاعه على الوضع الميداني في قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعمدت إطلاق النار على الشهيد محمود الأدهم، الذي أعلن عن استشهاده صباح اليوم، بعد إطلاق النار عليه، شرقي بيت حانون.

وقالت كتائب القسام، في بيان لها: "الاحتلال تعمد إطلاق النار على أحد مجاهدينا، أثناء تأديته واجبه في قوة حماة الثغور".

وأضافت: "نحن نُجري فحصاً وتقييماً لهذه الجريمة، ونؤكد أنها لن تمر مرور الكرام، وسيتحمل العدو عواقب هذا العمل الإجرامي".

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