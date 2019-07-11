محافظ سلطة النقد يلتقي القنصل المصري لدى فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

التقى محافظ سلطة النقد، السيد عزام الشوا، في رام الله، بقنصل جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين، السيد مصطفى شحاتة.



وأطلع المحافظ القنصل المصري على آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد في تطويره وتعزيز استقراره ومواكبته لأحدث التطورات المصرفية العالمية.



وتطرق المحافظ، خلال اللقاء، إلى الوضع المالي والاقتصادي الفلسطيني الحالي، وما يمر به من تحديات، مؤكداً على استقرار ومتانة القطاع المصرفي الفلسطيني، بالرغم من كل تلك التحديات.



وشدد المحافظ على عمق العلاقة الأخوية بين فلسطين ومصر، مشيداً بالدعم الذي تقدمه جمهورية مصر العربية وقيادتها لفلسطين في مختلف المجالات، لاسيما السياسية منها والاقتصادية.



من جانبه، أشاد شحاته بسلطة النقد، وجهودها في تطوير القطاع المصرفي الفلسطيني، والمحافظة على استقراره، مؤكداً على ضرورة تعزيز هذه العلاقة المشتركة بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب المصرفية، وعلى استعداد بلاده؛ لتوسيع آفاق التعاون في شتى المجالات.