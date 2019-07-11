شؤون فلسطينية

حماس: إجلاء منزل المواطن صيام يُعبر عن عقلية عصابات تتبعها حكومة الاحتلال

حماس: إجلاء منزل المواطن صيام يُعبر عن عقلية عصابات تتبعها حكومة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إخلاء منزل المواطن جواد صيام في منطقة وادي حلوة بحي سلوان جنوب المسجد الأقصى، يعبر عن عقلية العصابات، التي تتبعها حكومة الاحتلال وبلديتها في المدينة المقدسة، عبر السطو بقوة السلاح على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم ومصادرتها.

وقالت الحركة في تصريح لها: "كما امتدت سياسة العربدة لحكومة الاحتلال، لتطال حق المقدسيين في الإقامة فوق أرضهم، حيث أقدمت حكومة الاحتلال على إسقاط حق الأسير البطل إسحاق عرفة، من الإقامة في مدينته، ورغم ذلك فلن يكسر إرادة المقدسيين في مواصلة الدفاع عن أرضهم، وتقديم الغالي والنفيس من أجل حماية المقدسات".

وأضافت الحركة: "إن عائلة صيام شكلت نموذجاً صلباً في الدفاع عن المنازل والعقارات المقدسية، فهي منذ 25 عاماً تخوض صراعاً مع الجمعيات اليمينية المتطرفة على المنزل الذي تسكنه، رافضة كل الإغراءات المادية والعقوبات التي اتخذت بحقها والملاحقة من الاحتلال وأجهزته الأمنية، وهو ما يؤكد على أن المقدسيين، هم خط الدفاع الأول عن المدينة ومقدساتها".

ودعت أهالي مدينة القدس، وحي سلوان، للتصدي لجمعية (العاد) الاستيطانية، ومنعها من السيطرة على المنزل، وإن عمليات التصدي لهذه المحاولات، سيكون عنواناً لفشل الاحتلال في اختراق الأحياء المقدسية عبر البؤر الاستيطانية.

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