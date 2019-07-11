شؤون فلسطينية

كتائب المقاومة الوطنية تنعى شهيد القسام وتدعو للرد على الجريمة

كتائب المقاومة الوطنية تنعى شهيد القسام وتدعو للرد على الجريمة
رام الله - دنيا الوطن
نعت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الشهيد محمود الأدهم، ابن كتائب القسام، والذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأكدت الكتائب، أن هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة، تدلل على أن الاحتلال مازال يتربص بشعبنا الفلسطيني، خاصة المقاومين والمناضلين للنيل منهم.

ودعت الكتائب إلى ضرورة الرد على الاحتلال من خلال "غرفة العمليات المشتركة" لفصائل المقاومة، لاسيما في ظل مواصلته للعدوان على شعبنا، ومماطلته في تنفيذ التفاهمات الأخيرة التي جرت مع المقاومة الفلسطينية.

وشددت الكتائب على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لن تثني شعبنا ومقاومته الباسلة عن مواصلة طريق المقاومة، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا، ولجم عدوانه.

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