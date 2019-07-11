نتنياهو: أفضل التهدئة لكننا نستعد لحملة واسعة في غزة

وتابع: "لن أتردد في القيام بما هو ضروري واعتبارات الانتخابات لا تهمني، لكنني أريد أن تستمر هذه المدينة والمجتمعات في الجنوب في التطور والازدهار وأنه سيكون هناك شعور وواقع أمني".





يشار إلى أنه استشهد أحد عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة.





بدورها، هددت كتائب القسام، بأن جريمة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على أحد عناصرها، لن يمر دون رد.