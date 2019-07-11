بعد 10 سنوات من ظهور "الرجل الشجرة" في غزة.. شاهد حالته الآن

حالة نادرة "مرة في المليون".. رجل الشجرة يظهر في غزة ويتمنى بتر يده ليتخلص من الألم والمعاناة





حيث أكد في لقاء مع (NPR) أنه أجرى أكثر من خمس عمليات جراحية لإزالة الزوائد الجلدية في مركز (هداسا) الطبي بالقدس، وقال: "لقد تغيرت حياتي تماماً، يمكنني اللعب مع أطفالي، يمكنني مشاركة عائلتي في مناسباتهم، لم يعد هناك حاجة لتغطية يدي حين أخرج إلى الأماكن العامة".



وقال الطبيب مايكل تشيرنوفسكي، جراح العظام الذي أشرف على علاج التلولي، أنه شعر بالصدمة حين شاهده أول مرة، وقال: "خلال مسيرتي المهنية التي دامت 30 عاماً كأخصائي، شاهد الكثير من الحالات الصعبة، لكن حالة محمود التلولي كانت شيئاً لم أره من قبل".



وأضاف تشيرنوفسكي: "جاءني محمود قبل عامين، كنت أمله الأخير بعدما أخبره الأطباء الذين عاينوه قبلنا أنه لا يمكنهم فعل شيء سوى بتر أطرافه، كان يعيش لأكثر من 10 سنوات في ألم شديد، لم يستطع استخدام يده اليسرى على الإطلاق، وكان يُحرك اليمنى بشكل محدود، وكان عاجزاً عن العمل أو ممارسة أموره الحياتية الروتينية، كان يُعاني".



قرر التلولي أن يمضي قُدماً في العميات الجراحية رغم أن الأطباء حذروه من المخاطر التي قد يتعرض لها، ومنها أنه قد يفقد يديه.



ركزت أول عمليتان على إزالة الزوائد من يديه، ولكن سرعان ما أدرك الأطباء أنها قد تعود للنمو من جديد، وقد تنتقل إلى أجزاء أخرى من جسده ما لم يتم إزالة الزوائد من جذورها العميقة بشكل كامل".



وقال تشيرنوفسكي لـ (NPR): "لا يمكنك إزالة هذه الأشياء سطحياً، يجب عليك إزالتها جميعاً حتى القطعة الأخيرة، وذلك لتخفيف الألم الذي تسببه لأنها تضغط على الأعصاب، ولم أكن متأكداً أن خطتي ستنجح، لكنها نجحت".

واليوم وبعد مرور 10 سنوات من العزلة والمعاناة، أعلن التلولي أخيراً شفاءه من هذا المرض، الذي يُطلق عليه "متلازمة الرجل الشجرة".حيث أكد في لقاء مع (NPR) أنه أجرى أكثر من خمس عمليات جراحية لإزالة الزوائد الجلدية في مركز (هداسا) الطبي بالقدس، وقال: "لقد تغيرت حياتي تماماً، يمكنني اللعب مع أطفالي، يمكنني مشاركة عائلتي في مناسباتهم، لم يعد هناك حاجة لتغطية يدي حين أخرج إلى الأماكن العامة".وقال الطبيب مايكل تشيرنوفسكي، جراح العظام الذي أشرف على علاج التلولي، أنه شعر بالصدمة حين شاهده أول مرة، وقال: "خلال مسيرتي المهنية التي دامت 30 عاماً كأخصائي، شاهد الكثير من الحالات الصعبة، لكن حالة محمود التلولي كانت شيئاً لم أره من قبل".وأضاف تشيرنوفسكي: "جاءني محمود قبل عامين، كنت أمله الأخير بعدما أخبره الأطباء الذين عاينوه قبلنا أنه لا يمكنهم فعل شيء سوى بتر أطرافه، كان يعيش لأكثر من 10 سنوات في ألم شديد، لم يستطع استخدام يده اليسرى على الإطلاق، وكان يُحرك اليمنى بشكل محدود، وكان عاجزاً عن العمل أو ممارسة أموره الحياتية الروتينية، كان يُعاني".قرر التلولي أن يمضي قُدماً في العميات الجراحية رغم أن الأطباء حذروه من المخاطر التي قد يتعرض لها، ومنها أنه قد يفقد يديه.ركزت أول عمليتان على إزالة الزوائد من يديه، ولكن سرعان ما أدرك الأطباء أنها قد تعود للنمو من جديد، وقد تنتقل إلى أجزاء أخرى من جسده ما لم يتم إزالة الزوائد من جذورها العميقة بشكل كامل".وقال تشيرنوفسكي لـ (NPR): "لا يمكنك إزالة هذه الأشياء سطحياً، يجب عليك إزالتها جميعاً حتى القطعة الأخيرة، وذلك لتخفيف الألم الذي تسببه لأنها تضغط على الأعصاب، ولم أكن متأكداً أن خطتي ستنجح، لكنها نجحت".



وركز الفريق الطبي في العمليتين اللاحقتين على إزالة الزوائد المتبقية التي تغطي مناطق أخرى من جسمه، ومن المقرر أن يُجري تلولي الآن عملية أخرى في وقت لاحق من هذا العام لإزالة أي زوائد جديدة قد تنمو.



وقال تشيرنوفسكي: "نواصل خوض معركة شاقة؛ سيحتاج محمود إلى مزيد من الجراحة مع مرور الوقت لإزالة نمو فيروسي جديد، وبشكل دوري من أجل تحسين وظيفة يده في غياب العلاج اليدوي، في النهاية، ما زلنا بحاجة إلى العثور على لقاح أو علاج مناعي علاجي له من أجل إصلاح نظامه المناعي الناقص".



يُذكر أن هذا المرض نادر جداً، ولم يُبلغ إلا عن 200 حالة في العالم، ولا يوجد بروتوكول أو خطة واضحة لعلاجه.

قبل أربع سنوات، دخل المواطن محمود التلولي (44 عاماً) مقر "دنيا الوطن"، حاملاً معه الكثير من الألم، واليأس، يُخفي يده اليسار داخل معطفه، يُخفي عذاب 6 سنوات آنذاك من ظهور مرض غريب عجز الأطباء في غزة عن تصنيفه، أو إيقاف امتداده، فوجد في الصحافة ملاذه الأخير لإنقاذه.كان التلولي يُعاني من مرض نادر جداً، يؤدي إلى نمو غير عادي لما يُشبه لحاء الشجر على يديه، وأجزاء أخرى من جسده، تُسبب له آلاماً شديدة، وتجعله عاجزاً عن استخدام يديه تماماً، عدا عن نظرات الناس التي تفترسه دون رحمة، ما جعله يُخفيها مُعظم الوقت.