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  • بعد استشهاد أحد عناصره.. القسام يُهدد الاحتلال: سيتحمل العدو عواقب هذا العمل الإجرامي

شؤون فلسطينية

بعد استشهاد أحد عناصره.. القسام يُهدد الاحتلال: نُجري فحصًا وتقييمًا للجريمة

بعد استشهاد أحد عناصره.. القسام يُهدد الاحتلال: نُجري فحصًا وتقييمًا للجريمة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعمدت إطلاق النار على الشهيد محمود الأدهم، الذي أعلن عن استشهاده صباح اليوم، بعد إطلاق النار عليه، شرقي بيت حانون.

وقالت كتائب القسام، في بيان لها: "الاحتلال تعمد إطلاق النار على أحد مجاهدينا، أثناء تأديته واجبه في قوة حماة الثغور".

وأضافت: "نحن نجري فحصاً وتقييماً لهذه الجريمة، ونؤكد أنها لن تمر مرور الكرام، وسيتحمل العدو عواقب هذا العمل الإجرامي".

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