موقع إسرائيلي: وصول وفد المخابرات المصرية إلى تل أبيب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد موقع قناة (كان) الإسرائيلي، أن وفدًا أمنيًا من المخابرات المصرية، وصل إلى إسرائيل، اليوم الخميس.



وقال الموقع الإسرائيلي: إن الوفد جاء لإجراء محادثات حول التهدئة في قطاع غزة، يجري الوفد محادثات في تل أبيب، ومن ثم الذهاب لرام الله، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وأوضح أنه من المتوقع، أن يدخل الوفد قطاع غزة في وقت لاحق، للقاء قيادة حركة حماس.



ووفق الموقع، فإنه يرأس الوفد نائب رئيس المخابرات المصرية أيمن بديع، ويرافقه مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق.



يشار إلى أن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، نفى صباح اليوم الخميس، وصول وفد مصري اليوم إلى رام الله، للقاء الرئيس عباس، بشأن إتمام المصالحة الوطنية.



وقال العالول: "خلال الفترة الماضية، تواصلنا مع الجانب المصري، والذي كان من المفترض، أن يأتي بإجابة واضحة بشأن تطبيق اتفاق المصالحة عام 2017، لكن حتى الآن لم يحصل ذلك"، مضيفًا: "نحن لن نيأس، وسنقبى نتابع هذا الموضوع".