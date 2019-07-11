مقتل 11 شخصاً وإصابة آخرين في انفجار عند مدخل عفرين السورية



وتقع عفرين شمال حلب بالقرب من الحدود التركية، وكانت خاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية حتى العام الماضي، عندما قامت فصائل مسلحة مدعومة من تركيا بشنّ هجوم للسيطرة على المدينة والمنطقة الريفية المحيطة بها.



وعلى الرغم من توقف المعارك الكبرى في الوقت الحالي بأجزاء كثيرة من سوريا، لا يزال هناك قدر كبير من انعدام الأمن مع وقوع تفجيرات وهجمات أخرى، استهدفت مدنيين في مناطق تسيطر عليها أطراف النزاع المختلفة.



وفي حزيران/ يونيو، انفجرت سيارة ملغومة في أعزاز، وهي بلدة تقع بالقرب من عفرين، وتسيطر عليها أيضاً فصائل مسلحة تدعمها تركيا، أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، ووقع الانفجار بسوق مزدحم في إحدى ليالي شهر رمضان.

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر طبية والمرصد السوري لحقوق الإنسان: إن سيارة ملغومة انفجرت، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة آخرين، الخميس، في مدينة عفرين السورية، التي تسيطر عليها فصائل مسلحة مدعومة من تركيا.وذكر المرصد، المعنيّ بمراقبة الحرب، ومقره بريطانيا، أن الانفجار وقع عند مدخل المدينة، وأسفر عن مقتل مدنيين، بينهم أطفال، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).