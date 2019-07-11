شؤون فلسطينية

الديمقراطية تستنكر تصريحات غرينبلات وتؤكد: صحافتنا ستبقى وفية لقضايا شعبها

الديمقراطية تستنكر تصريحات غرينبلات وتؤكد: صحافتنا ستبقى وفية لقضايا شعبها
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ما جاء على لسان المبعوث الأميركي إلى المنطقة، جيسون غرينبلات، من كلام وألفاظ بحق الصحفيين الفلسطينيين الشرفاء، الذين يقفون إلى جانب شعبهم في نضاله ضد الاحتلال والاستيطان، ولأجل حقوقه الوطنية المشروعة.

ودعت الجبهة غرينبلات إلى التوقف عن الرهان في شراء ذمم أبناء الشعب الفلسطيني، ومنهم الصحفيون ورجال الإعلام، لصالح (صفقة ترامب)، مؤكدة أن رجال الإعلام والثقافة، جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، قدموا، ويقدمون، في خضم النضال، تضحيات وشهداء وأسرى، ولعل آخر مشاهد صمود الإعلاميين، حرصهم على تغطية مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، حيث تقصد قوات الاحتلال استهدافهم بنيرانها، لإسكات الصوت الفلسطيني، ومنعه من الوصول إلى الرأي العام.

وختمت الجبهة، مؤكدة أنه، كما أفشل شعبنا الدعوة لورشة البحرين، سيفشل مخرجاتها، بما في ذلك رهان كوشنر وغرينبلات وفريدمان على استقطاب مؤيدين فلسطينيين لمشروعهم التصفوي.

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