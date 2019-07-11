استشهاد أحد عناصر كتائب القسام برصاص الاحتلال شرقي بيت حانون

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رام الله - دنيا الوطن

استشهد المواطن محمود أحمد صبري الأدهم (28 عامًا)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، شرقي بلدة بيت حانون.



واستشهد المواطن الأدهم، متأثرًا بجراح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة.



وأعلنت كتائب القسام، أن الشهيد الأدهم، هو أحد عناصرها، حيث قالت الكتائب: "نزف المجاهد محمود أحمد الأدهم من مدينة جباليا أحد مجاهدي قوة حماة الثغور، والذي استشهد برصاص الاحتلال شمال شرق قطاع غزة".



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت صباح اليوم، نقطتي رصد ميداني شمال وجنوب قطاع غزة.