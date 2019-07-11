إصابات بالاختناق بالقدس ومواجهات عنيفة برام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب العشرات من المواطنين، صباح اليوم الخميس، بحالات الاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمتضامنين في منطقة صور باهر جنوب شرق القدس.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن القوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتلعت خيام الاعتصام التي أقامها المتضامنون في وادي الحمص بمنطقة صور باهر جنوب شرق القدس.



إلى ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الاسرائيلي، وسط بلدة نعلين برام الله، دون أن يُبلغ عن إصابات بين المواطنين.