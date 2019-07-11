البدء بأعمال تسوية عقارات بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

استناداً إلى قرار الرئيس محمود عباس، بتشكيل لجنة لبحث ظاهرة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، على أراضي المواطنين في محافظة بيت لحم، قال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، القاضي موسى شكارنة: إن اللجنة قررت خلال اجتماعها الأول، الذي عقد أمس، التوجه لمجلس القضاء الأعلى، للبت والفصل على وجه السرعة في القضايا المرفوعة أمام المحاكم، بخصوص العقارات، وزيادة عدد قضاة التسوية في بيت لحم.



وأكد القاضي شكارنة، أن أعمال التسوية ستكتمل قريباً، وقبل نهاية العام الجاري في مختلف مناطق المحافظة، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من الاعتراضات، سيتم الفصل فيها خلال فترة قريبة.