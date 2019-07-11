قوات الاحتلال تُغلق باب المغاربة بعد اقتحام (138) مستوطناً ساحات الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، باب المغاربة، بعد اقتحام 138 مستوطناً لباحات المسجد الأقصى المبارك.



وكان مجموعة من المستوطنين، قد اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.