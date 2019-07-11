رئيس بلدية (سديروت): نحتاج لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال ألون ديفيدي، رئيس بلدية (سديروت): "نحتاج إلى عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، مثل الجرف الصامد؛ لاستعادة الهدوء"، بحسب ما جاء على موقع قناة (ريشت كان) الإسرائيلية.
جاء ذلك، خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة، اليوم الخميس.
وأضاف ديفيدي: "إن أي عملية لمدة يومين لا تسبب سوى اضطرابات بين السكان، لأنها لا تجلب حلاً بل إحباطاً".
قال ألون ديفيدي، رئيس بلدية (سديروت): "نحتاج إلى عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، مثل الجرف الصامد؛ لاستعادة الهدوء"، بحسب ما جاء على موقع قناة (ريشت كان) الإسرائيلية.
جاء ذلك، خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة، اليوم الخميس.
وأضاف ديفيدي: "إن أي عملية لمدة يومين لا تسبب سوى اضطرابات بين السكان، لأنها لا تجلب حلاً بل إحباطاً".
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