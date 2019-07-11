رئيس بلدية (سديروت): نحتاج لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة



جاء ذلك، خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة، اليوم الخميس.



وأضاف ديفيدي: "إن أي عملية لمدة يومين لا تسبب سوى اضطرابات بين السكان، لأنها لا تجلب حلاً بل إحباطاً".















رام الله - دنيا الوطنقال ألون ديفيدي، رئيس بلدية (سديروت): "نحتاج إلى عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، مثل الجرف الصامد؛ لاستعادة الهدوء"، بحسب ما جاء على موقع قناة (ريشت كان) الإسرائيلية.