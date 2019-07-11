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مستوطنون يحرقون 1500 شجرة زيتون جنوبي نابلس

مستوطنون يحرقون 1500 شجرة زيتون جنوبي نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أحرق مستوطنون، أكثر من 1500 شجرة زيتون بينها معمرة، بأراضي المواطنين الزراعية في بلدة بورين جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس: إن المستوطنين، انتشروا في عدة أماكن، وأشعلوا النيران بشكل متزامن بحماية قوات الاحتلال، التي منعت طواقم الدفاع المدني والأهالي من الوصول لإطفائها، ما أدى إلى اشتباكات معهم، مضيفاً أن ذلك ساهم في اتساع رقعة النيران، والتهامها لمساحات شاسعة من الأراضي مخلفة خسائر كبيرة.

وأشار دغلس إلى أن قوات الاحتلال، باتت تستهدف ممتلكات المواطنين، وتمنعهم من البناء في المناطق المصنفة (ب) خاصة تلك القريبة من المستوطنات.

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