هيئة الأسرى تجتمع اليوم بمسؤولين دوليين لمتابعة قضايا الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

يُواصل ثمانية أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، في ظل أوضاع صحية صعبة للغاية.



وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: إن أخطر حالات الأسرى المضربين، هي حالة الأسير حذيفة بدر، من بلدة أبو ديس شرق القدس، والمضرب منذ 10 أيام، ويعاني من مرض السرطان في الدم، وكذلك حروق بنسبة 65 % في مختلف أنحاء جسده، إضافة إلى الأسير جعفر عز الدين، من جنين والمضرب منذ 24 يوماً.



كما أعلن أبو بكر، عن لقاء وفد من الهيئة اليوم، مع المقرر الخاص للأمم المتحدة، والمعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مايكل لينك، في العاصمة الأردنية عمان، مؤكداً بأنه سيتم تقديم تقارير عن انتهاكات الاحتلال ضد الأسرى داخل السجون، خاصة الأطفال والمرضى والمحكومين إدارياً، والمضربين عن الطعام.