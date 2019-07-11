الهدمي: الاحتلال يسعى لتغيير الواقع الديمغرافي للقدس

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي: إن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بناء 216 وحدة استيطانية، لتوسيع مستوطنة (جيلو) المقامة فوق أراضي المواطنين جنوب القدس، يأتي في إطار سعي الاحتلال إلى تغيير الواقع الديمغرافي للمدينة المقدسة.



وأضاف الهدمي، أن زيادة الوحدات الاستيطانية، يأتي لمحاصرة المدينة المحتلة بغلاف استيطاني، إضافة إلى توسيع حدود ما يسمى ببلدية الاحتلال الكبرى في القدس؛ لإحكام الطوق عليها، وتحويل المقدسيين من مواطنين أصلانيين إلى أقلية سكانية.



ومن جهة أخرى، أكد الهدمي، أن هناك تصاعداً في وتيرة هدم منازل المواطنين في القدس، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال، تسعى من وراء ذلك إلى إفراغ المدينة من أبنائها الفلسطينيين، وتسريع التهجير القسري بحقّهم، وتغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي.