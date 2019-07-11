الاحتلال يُسلم إخطارات بوقف البناء لعدد من المنازل في إذنا

رام الله- دنيا الوطنسلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إخطارات بوقف البناء، والهدم لعدد من المنازل والمنشآت الزراعية في خربة شبرقة إلى الغرب من بلدة إذنا، بحجة البناء دون ترخيص، حيث سلمت تلك القوات إخطارات بوقف البناء لمزرعة أغنام، وإخطارات بالهدم في نفس المنطقة، ولم يعرف عدد الإخطارات، التي تم تسليمها للمواطنين في هذه المنطقة، حيث تقوم قوات الاحتلال بإلقاء الإخطارات بشكل عشوائي.ويهدف الاحتلال إلى تهجير السكان من منازلهم الموجودة في المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل أكثر ثلثي مساحة البلدة.