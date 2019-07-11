مسمار: اجتماعات الاستشاري والتنفيذية والمركزية تأتي تمهيدًا لعقد المجلس المركزي

اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح السابق

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المجلس الاستشاري لحركة (فتح) خالد مسمار، على أهمية انعقاد المجلس الاستشاري لحركة فتح لمتابعة التطورات والأوضاع التي تعيشها القضية الفلسطينية، وما تواجهه من تحديات لمناقشة كيفية التحرك على كافة المستويات لإسقاط المخططات التصفوية.



واوضح مسمار، في حديث إذاعي، صباح اليوم الخميس، أن الاجتماعات المتتالية للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو المركزية لحركة (فتح) أو المجلس الاستشاري، واجتماع المجلس الثوري، كلها تأتي تمهيداً لعقد المجلس المركزي.



وأضاف مسمار: إن الاجتماع سيد نفسه، وسيتناول باستفاضة تفعيل الحراك الجماهيري والشعبي في التصدي لمخططات تصفية القضية الفلسطينية، خاصة مع الالتفاف الكبير حول القيادة، الذي ظهر جلياً في إفشال "ورشة المنامة".