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الزراعة بغزة: 10 آلاف رأس عجل مخصصة لعيد الأضحى.. والأسعار يصعب تحديدها

الزراعة بغزة: 10 آلاف رأس عجل مخصصة لعيد الأضحى.. والأسعار يصعب تحديدها
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد المهندس أدهم البسيوني، المتحدث باسم وزارة الزراعة بقطاع غزة، أن موسم الاضاحي لهذا العام، يسير على قدم وساق، لافتاً إلى أنه تم إدخال 17 ألف رأس عجل إلى قطاع غزة.

وأوضح البسيوني في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن 10 آلاف رأس عجل تم استهلاكم محلياً، أما الـ 7 آلاف رأس عجل فهي مخصصة لموسم عيد الأضحى المبارك، متوقعاً أن يتم ادخال ثلاثة آلاف رأس عجل جديدة إلى القطاع خلال الفترة المقبلة، ليصبح العدد المخصص لعيد الأضحى هو 10 آلاف رأس عجل.

وفيما يتعلق بالاسعار، بين المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة، أنه من الصعب تحديد أسعار معينة للأضاحي، منوهاً في الوقت ذاته، إلى أنه سيتم تحديد السعر، عندما يكتمل العدد.

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