العالول: كلمة مهمة للرئيس عباس اليوم.. والوفد المصري لم يصل لرام الله

محمود العالول نائب رئيس حركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

يلقي الرئيس محمود عباس، كلمة مهمة، خلال جلسة المجلس الاستشاري لحركة فتح، التي ستعقد مساء اليوم لمناقشة آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، والوضع الداخلي.



وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: إن كلمة الرئيس ستتطرق إلى مجمل التطورات السياسية، وستؤكد على الموقف الفلسطيني الثابت والرافض لما يسمى (صفقة القرن) و"ورشة المنامة".



وأكد العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هذه الجلسة على درجة كبيرة من الأهمية، خاصة في ظل التحديات التي تستهدف القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أننا بحاجة إلى رص صفوف الشعب الفلسطيني، وخلق حالة من الانسجام الداخلي، مما يؤدي إلى إفشال كل هذه المخططات الإسرائيلية- الأمريكية.



من جهة أخرى، نفى العالول، ما ذكرته الصحف الإسرائيلية، حول توجه وفد فلسطيني إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة أو الماضية، قائلاً: إن ذلك عار عن الصحة، وليس صحيحاً على الإطلاق.



وقال: إنه لن تتم إعادة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، طالما لم تتراجع عن القرارات غير الشرعية التي اتخذتها، سواء بشأن القدس أو حق عودة اللاجئين، و(أونروا) وغيرها من الخطوات المُجحفة بحق الشعب الفلسطيني.



من ناحية أخرى، نفى العالول، ما تروجه بعض وسائل الإعلام، حول وصول وفد مصري اليوم، إلى رام الله، للقاء الرئيس عباس، بشأن إتمام المصالحة الوطنية.



وقال: خلال الفترة الماضية، تواصلنا مع الجانب المصري، والذي كان من المفترض أن يأتي بإجابة واضحة بشأن تطبيق اتفاق المصالحة عام 2017، لكن حتى الآن لم يحصل ذلك، مضيفًا: "نحن لن نيأس، وسنقبى نتابع هذا الموضوع".