كهرباء غزة تَتَحدث لـ"دنيا الوطن" عن التطورات وجدول التوزيع



في السياق، أشارت الشركة إلى أن محافظة الشمال، شهدت ليلة أمس، بعض التشويش والانقطاعات نتيجة زيادة في الأحمال، ولوجود فاقد كهرباء ناتج عن سرقة تيار، وخطوط قلاب.



وفيما يتعلق بجدول التوزيع، أكدت أن الجدول المعمول به ثماني ساعات وصل، مقابل ثماني ساعات فصل، مع نسبة عجز تصل إلى ساعتين.



وأكدت الشركة، أنها حققت خلال الفترة القريبة الماضية إنجازات كبيرة، ونفذت عدداً كبيراً من مشاريع التأهيل والربط والتطوير، منوهة في الوقت ذاته إلى أنها تعمل حالياً على استكمال جملة أخري من المشاريع في مختلف المحافظات، وعلى مستوي بنيتها التحتية، حيث استثمرت كثير من مواردها في تطوير منظومة الكهرباء، وتهيئة الأجواء لاستقبال أي كميات طاقة جديدة، يمكن الحصول عليها من أي مصدر.

خاص دنيا الوطن- أحمد العشيأعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن جدول توزيع الكهرباء، يشهد استقراراً نسبياً مع بعض التشويش في بعض المحافظات كالوسطى والشمال، نتيجة فصل طارئ، وعمليات أعطال طرأت على بعض الخطوط.وقالت الشركة لـ"دنيا الوطن": "واجهت طواقمنا العاملة في المحافظة الوسطى، بعض المعوقات، نتيجة عطل أصاب خط رقم 7 المغذي لشرق مخيم المغازي، فجر اليوم، واستمر عدة ساعات، ولكن تمكنت طواقمنا من إصلاح العطل وإعادة التيار"، مبينة أن خط رقم 7 تبلغ قدرته 12 ميجاوات، وهو الشريان الحيوي، الذي يُغذي محافظة الوسطى.