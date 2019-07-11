شاهد: كيف علّق المواطنون بغزة على إمكانية استئناف المُصالحة خلال الفترة المقبلة؟

رصدت عدسة "دنيا الوطن"، أراء المواطنين في قطاع غزة، حول إمكانية إتمام المصالحة بين حركتي فتح وحماس.





ورأى بعض المواطنين، بضرورة إتمام المصالحة، ونبذ الخلافات ووضعها جانباً؛ لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، وعلى رأسها (صفقة القرن).





فيما رأى البعض الآخر، أن إتمام المُصالحة صعب جداً، لأنه لا يوجد أحد يريد إتمامها، سواء حماس أو فتح.





شريحة أخرى من المواطنين، طالبت حركة حركة حماس، بتسليم قطاع غزة للحكومة الفلسطينية، برئاسة الدكتور محمد اشتية، والتي أكدت أنها ستتكفل بكل مناحي الحياة في قطاع غزة.





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رام الله - دنيا الوطن