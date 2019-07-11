أمضى 15 عاماً في الأسر: الاحتلال يُعيد اعتقال أسير مقدسي فور الإفراج عنه

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أسيراً مقدسياً بعد الإفراج عنه بلحظات، بعد اعتقال دام 15 عاماً.



وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين في القدس، أمجد أبو عصب: إن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر وسيم سليم مصطفى الجلاد (41 عامًا) من القدس، من أمام سجن (النقب) الصحراوي، بعد الإفراج عنه بلحظات.



وأشار أبو عصب، إلى أن الأسير الجلاد، أمضى 15 عاماً في سجون الاحتلال.