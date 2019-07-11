شؤون فلسطينية

الاحتلال يُقرر نشر تفاصيل اغتيال الشقاقي.. والجهاد تُعقب

الاحتلال يُقرر نشر تفاصيل اغتيال الشقاقي.. والجهاد تُعقب
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية، قررت نشر تفاصيل اغتيال مؤسس حركة الجهاد الإسلامي، فتحي الشقاقي، على يد الموساد، في مالطا عام 1995.

وذكرت القناة، أنه سيتم اليوم الخميس، نشر فيديو يوثق عملية اغتيال الشقاقي، على يد عناصر الموساد، وهو في طريقه إلى فندق (دبلومات) بمالطا.

وبحسب القناة، عندما اقترب الشقاقي من باب الفندق، كان عناصر الموساد يراقبونه، وعن قرب، تم إطلاق ست أو سبع رصاصات على رأسه من مسدس أحد عناصر الموساد.

وقالت القناة: "إن الشهود على هذه العملية، اختفوا، ولا زالت هناك امرأة واحدة، شاهدة عيان علي عملية الاغتيال، وهي تتحدث اللغة الإنجليزية اسمها اوديت".

وأشارت القناة، إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية، لا تسمح بنشر تفاصيل عمليات الاغتيال التي يقوم بها جهاز الموساد بالخارج.

بدورها، عقبت حركة الجهاد الإسلامي، على قرار نشر تفاصيل اغيال جهاز (الموساد) لأمينها العام في مالطا.

وأكد نافذ عزام، عضو المكتب السياسي للحركة، أن إسرائيل تهدف من عرض الفيديو الخاص باغتيال الشقاقي، إلى استعراض قوتها وقدرتها على النيل من قادة الشعب الفلسطيني، وقادة هذه الأمة، موضحاً أن إسرائيل بحاجة إلى طمأنة المجتمع "الإسرائيلي" إلى قدراتها الأمنية واللوجستية.

وقال: "إن مجمل الأحداث في المنطقة، يدفع إسرائيل لاستعراض قوتها هذه، خاصة أنه بات واضحاً أن قوة أمريكا تتآكل في المنطقة والعالم"، وواضح أن هناك قوى في المنطقة كإيران تقف بقوة وعناد في مواجهة أعظم قوة بشرية على الأرض الآن، وهي أمريكا؛ وما يمثله هذا الوقوف الإيراني ضربة لإسرائيل وتحدٍ لها.

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