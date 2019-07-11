إصابة مواطن في إطلاق نار على نقطتي رصد ميداني شمال وجنوب القطاع

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خاص دنيا الوطن

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، نقطتي رصد ميداني شمال وجنوب قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة مواطن بجروح.



في التفاصيل، أفاد الدكتور صلاح أبو ليلة، مدير قسم الطوارئ في مستشفى الأندونيسي، شمال قطاع غزة، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، بإصابة مواطن بجراح، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، النار تجاه نقطة رصد ميداني تابعة للمقاومة الفلسطينية، شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة، لافتاً إلى أن الإصابة لم تصل حتى اللحظة إلى المستشفى.



إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، النار تجاه نقطة رصد ميداني، تابعة للمقاومة الفلسطينية شرقي رفح جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



في سياق متصل، فقد أطلقت الزوارق الحربية، النار تجاه مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة، فيما فتحت قوات الاحتلال نيرانب رشاشاتها على الأراضي الزراعية شرقي بلدة القراراة، جنوب قطاع غزة.