الثانية عشرة ليلاً تنتهي فترة الدعاية للانتخابات المحلية "الإعادة"





من الجدير ذكره، أن الدعاية الانتخابية، امتدت على مدار 13 يوماً، وبدأت قبل أسبوعين من اليوم المحدد للاقتراع، وتتوقف قبل 24 ساعة منه.



من جهة أخرى، يكون السبت المقبل 13 تموز/ يوليو 2019 هو يوم الاقتراع للانتخابات المحلية "الإعادة"، في سبع هيئات محلية بالضفة الغربية، حيث ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة السابعة صباحاً، ولغاية السابعة مساءً؛ لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن منتصف ليلة هذا اليوم الخميس 11 تموز/ يوليو 2019، هو الموعد المحدد لانتهاء الدعاية الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية، "الإعادة"، طبقاً لقانون الانتخابات، والجدول الزمني المعلن مسبقاً.وتأمل اللجنة من كافة القوائم والمرشحين ووسائل الإعلام، الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية بعد هذا الموعد، لأن ذلك يعتبر مخالفاً لقواعد الدعاية الانتخابية وقانون الانتخابات.