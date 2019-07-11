تعرف على اتفاقية التحالف الدفاعية بين أمريكا وإسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع (معاريف) الليلة الماضية، النقاب عن أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يدرس في هذه الأيام فرص التوقيع على اتفاقية تحالف دفاعية بين إسرائيل وأمريكا.



ووفقاً للموقع، فإن نتنياهو يسعى جاهداً للتوقيع على هذه الاتفاقية قبل انتخابات الكنيست المقبلة، حرصاً منه على أن يستفيد من هذا الإنجاز التاريخي من خلال التأثير على صندوق الاقتراع الإسرائيلي لصالحه.



وقد أوضحت مصادر سياسية مطلعة، بأن الحديث يدور عن صفقة بين نتنياهو، وترامب، سيوافق في إطارها الأخير على التوقيع على اتفاقية التحالف الدفاعية مع إسرائيل مقابل تأييد نتنياهو لـ (صفقة القرن).



هذا، ويدور الحديث عن اتفاقية تحالف دفاعية مشتركة بين إسرائيل وأمريكا، ستحصل إسرائيل في إطارها على مظلة دفاعية أمريكية من كافة التهديدات الصاروخية، بما في ذلك التهديدات النووية، كما أن هذه الاتفاقية تُلزم إسرائيل بتنسيق جميع عملياتها العسكرية، وحروبها بشكل مسبق مع واشنطن.