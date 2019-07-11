إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة تقوع في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم، بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لبلدة تقوع شرقي بيت لحم.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن مواجهات، اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي، واعتقال آخرين.