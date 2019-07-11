ماذا قال وزير الطاقة الإسرائيلي عن مناورة داخلية غزة الأخيرة؟

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رام الله - دنيا الوطن

تطرق وزير الطاقة، عضو الكابنيت السياسي الأمني عن حزب (الليكود) يوفال شتاينتس إلى المناورة العسكرية التي أجرتها حماس يوم أول أمس الثلاثاء في قطاع غزة، قائلاً: "إن المناورة تبث دلالات إيجابية، وهي أن حماس تستعد، وتتجهز لسيناريو إقدام الجيش الإسرائيلي على إعادة احتلال قطاع غزة".



ووفقاً لقناة (كان) الإسرائيلية، فقد أوضح شتاينتس أيضاً بأن استعداد وجهوزية حماس لسيناريوهات قتالية كهذه، تثبت بأنهم يتفهمون ويدركون بأن إسرائيل تفضل خيار التسوية والتفاهمات، إلا أنها لم تنزل الخيار العسكري عن الطاولة، بالرغم من الانتخابات.