شاهد: مُحلل سياسي إسرائيلي ينسحب من مناظرة تلفزيونية بعد شتم الملك السعودي















رام الله - دنيا الوطنانسحب المحلل السياسي الإسرائيلي، إيدي كوهين، من المناظرة اليومية على شاشة (i24newes)، بعد أن قام الضيف الدكتور حسن مرهج، خبير شؤون الشرق الأوسط، بشتم الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بألفاظ نابية.وتناولت المناظرة موضوع فرض الولايات المتحدة عقوبات على نواب من حزب الله اللبناني، حيث دافع كوهين عن الملك السعودي ورفض الشتائم التي وجهت إليه من قبل الضيف الآخر.