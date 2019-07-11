احتراق سيارات عسكرية إسرائيلية بالقدس بهجوم فلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

احترقت عدة سيارات، الليلة الماضية، داخل قاعدة لما يسمى شرطة حرس الحدود في محيط منطقة (عطاروت) شمال القدس.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "إن التحقيقات الأولية، كشفت أن احتراق السيارات، كان بسبب إلقاء شبان فلسطينيين زجاجات حارقة تجاه القاعدة العسكرية".