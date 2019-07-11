احتراق سيارات عسكرية إسرائيلية بالقدس بهجوم فلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
احترقت عدة سيارات، الليلة الماضية، داخل قاعدة لما يسمى شرطة حرس الحدود في محيط منطقة (عطاروت) شمال القدس.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "إن التحقيقات الأولية، كشفت أن احتراق السيارات، كان بسبب إلقاء شبان فلسطينيين زجاجات حارقة تجاه القاعدة العسكرية".
احترقت عدة سيارات، الليلة الماضية، داخل قاعدة لما يسمى شرطة حرس الحدود في محيط منطقة (عطاروت) شمال القدس.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "إن التحقيقات الأولية، كشفت أن احتراق السيارات، كان بسبب إلقاء شبان فلسطينيين زجاجات حارقة تجاه القاعدة العسكرية".
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