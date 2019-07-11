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نتنياهو يشارك بحفل اليوم الوطني المصري.. ماذا قال عن السيسي؟

نتنياهو يشارك بحفل اليوم الوطني المصري.. ماذا قال عن السيسي؟
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
شارك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، مساء أمس الأربعاء، في حفل استقبال أقامته السفارة المصرية بتل أبيب، احتفالًا باليوم الوطني المصري الـ 66.

وقال نتنياهو، في كلمة له: إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صديق عزيز له"، مضيفًا: "في لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته".

وأضاف "السلام بين إسرائيل ومصر بمثابه حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي".

وأعرب نتنياهو عن" أمله في تعميق التطبيع بين إسرائيل والدول العربية الأخرى، وتعزيز وجود الشركات الإسرائيلية في الأسواق العربية".

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