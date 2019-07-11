الحريري: توطين الفلسطينيين في لبنان لن يحصل

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن الحديث عن توطين الفلسطينيين في لبنان، هو أمر لا يمكن أن يحصل في بلد كـ"لبنان" له خصوصية معينة.



وقال الحريري، خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان: إن المهم يبقى التركيز على النهوض بالوضع الاقتصادي، وعلى متابعة ما يجري من حولنا، وفي ظل الحديث عن (صفقة القرن).



وأوضح الحريري، أن بلاده لا زالت تتعامل مع موضوع النازحين السوريين بكل إنسانية، وأنها لم تجبر أحداً منهم على العودة إلى سوريا قسراً.



وقال: "لبنان منذ اندلاع الأزمة السورية، استضافت عدداً كبيراً من النازحين، إلا أن هذا الواقع سرعان ما بدأ يشكل عاملاً ضاغطاً على الاقتصاد، وأدى إلى حدوث تشنج بينهم وبين المجتمعات المضيفة، خاصة وأن الأموال التي ترسلها الدول الأوروبية لدعم لبنان في استضافتهم، لا تزال غير كافية على الإطلاق".