مصرع طفل في حادث دهس جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

لقي طفل (12 عاماً)، من سكان بلدة العطارة جنوب جنين، مصرعه، فجر اليوم الخميس، بعد تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة إسعاف، جنوب مدينة جنين.



وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة: "إن الطفل عبد الرحمن جابر رابعة (12 عاماً) من بلدة العطارة، أصيب بجروح بالغة، بعد تعرضه لحادث سير دهس من قبل مركبة أسعاف على مفترق بلدة جبع (العصاعصة) جنوب جنين، وتم نقله إلى مستشفى الرازي بالمدينة، وأعلنت الطواقم الطبية لاحقاً عن وفاته متأثراً بإصابته البليغة".



وأكد ارزيقات، بأن سائق مركبة الإسعاف، قام بتسليم نفسه للشرطة، كما باشر خبراء حوداث السير، بإجراءات التحقيق؛ للوقوف على ملابسات الحادث، وتم إعلام النيابة بالحادث.