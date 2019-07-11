قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطناً بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهاز (الشاباك)، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والتي طالت 12 مواطناً فلسطينياً.



جاء ذلك، خلال حملة مداهمات وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمنازل المواطنين، حيث جرى اعتقال المواطنين وسط هذه الحملة.



وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت أمس الأربعاء، أيضا 12 مواطناً فلسطينياً من عدة مناطق بالضفة الغربية.