العملات: انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الخميس كما يلي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.56 شيكل.
صرف الدينار الأردني مقابل: 5.01 شيكل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.99 شيكل.
صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الخميس كما يلي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.56 شيكل.
صرف الدينار الأردني مقابل: 5.01 شيكل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.99 شيكل.
صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.
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