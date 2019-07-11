احتراق عشرات الأشجار بمناطق حرجية بين قباطية وجنين

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

احترقت عشرات الأشجار، مساء اليوم الأربعاء، بمناطق حرجية بين بلدة قباطية ومدينة جنين.



وأفاد جهاز الدفاع المدني، بأنه تمكن من السيطرة على النيران التي أتت على عشرات أشجار الزيتون وأشجار أخرى وأعشاب جافة، بمناطق حرجية بين قباطية ومدينة جنين، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأوضح أن طواقمه بثلاثة مراكز بمحافظة جنين عملت على مدار ساعتين لإخماد الحريق ومنع امتداده إلى الأراضي الزراعية والأشجار المجاورة.