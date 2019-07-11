شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وغداً وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وغداً وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخرعلى درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو صيفياً عادياً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يومي الخميس والجمعة من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-    خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 33-24 33-21 29-19 بيت لحم 33-24 33-21 29-19
رام الله والبيرة 32-23 32-20 28-18 طولكرم 35-25 35-24 32-22
نابلس 35-24 35-22 31-20 قلقيلية 35-25 35-24 32-22
جنين 37-24 37-23 33-21 سلفيت 33-24 33-21 29-21
طوباس 37-24 37-23 33-21 روابي 35-24 35-21 31-20
الخليل 32-23 32-20 28-18 غزه 33-25 33-24 31-23
أريحا 43-27 43-26 39-24 خانيونس 33-25 33-24 31-23
الأغوار الشمالية 41-25 41-24 37-22 رفح 34-24 34-23 32-22

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