غرينبلات: تهديد الصحفيين الذين يفكرون بالاستماع لخطة السلام باعتبارهم "متعاونين" أمر سخيف









وكانت نقابة الصحفيين أعربت عن رفضها لدعوة غرينبلات للصحفيين الفلسطينيين لزيارة البيت الأبيض.



واعتبرت النقابة في بيان لها، أن هذه الدعوة هي محاولة فاشلة وبائسة أخرى للإدارة الأميركية للالتفاف على "قيادة الشعب الفلسطيني، ممثلة بمنظمة التحرير ,الرئيس محمود عباس الذين أفشلوا مشروع تصفية القضية الفلسطينية الذي أطلقت عليه تلك الإدارة (صفقة القرن)".

وكانت نقابة الصحفيين أعربت عن رفضها لدعوة غرينبلات للصحفيين الفلسطينيين لزيارة البيت الأبيض.واعتبرت النقابة في بيان لها، أن هذه الدعوة هي محاولة فاشلة وبائسة أخرى للإدارة الأميركية للالتفاف على "قيادة الشعب الفلسطيني، ممثلة بمنظمة التحرير ,الرئيس محمود عباس الذين أفشلوا مشروع تصفية القضية الفلسطينية الذي أطلقت عليه تلك الإدارة (صفقة القرن)".

رام الله - دنيا الوطنتحدث المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، عن دعوة البيت الأبيض لصحفيين فلسطينيين للاستماع إلى خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماع (تويتر): "لا شيء مثير للشك أبدًا حول دعوة الصحفيين الفلسطينيين للاستماع إلى الخطة".وأضاف: تهديد الصحفيين الذين يفكرون في الحضور باعتبارهم "متعاونين" أمر سخيف، متسائلاً: "هل تخشون أن يكون الناس منفتحين على خطتنا ولديهم أمل في حياة أفضل للفلسطينيين؟".