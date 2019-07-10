شؤون فلسطينية

حلس: فكرة إمارة بداخل قطاع غزة لن يُكتب لها الحياة

حلس: فكرة إمارة بداخل قطاع غزة لن يُكتب لها الحياة
القيادي في حركة فتح أحمد حلس
رام الله - دنيا الوطن
أشاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، بجهود  مصر في إنهاء ملف الانقسام، التي كانت وما زالت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته.

واستعرض، خلال لقاء عقد في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تطورات العملية السياسية، لا سيّما في هذه المرحلة التاريخية شديدة التعقيد، التي تتطلب التفاف الجميع حول القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس.

وقال: رفعنا جميعا شعار "لا دولة بغزة ولا دولة بدون غزة"، بمعنى أن فكرة إمارة بداخل قطاع غزة لن يكتب لها الحياة ولن يقبلها شعبنا الفلسطيني، ومن يفكر بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية فقد أجرم بحق وحدة الشعب الفلسطيني.

وشدّد على أن فتح الأكثر حرصاً على تحقيق الوحدة وتجاوز كل الآلام من أجل مصالح شعبنا، و"لدينا جاهزية لتجاوز الكثير من الآلام والتجارب المريرة لمواجهة التحديات والمخاطر الراهنة التي تحيط بقضيتنا كـ(صفقة القرن) التي بدأت منذ سنوات، والانقسام الفلسطيني كان أول فصولها".

وتابع حلس: أن إسرائيل تعمل جاهدة على إنهاء الدولة الفلسطينية من خلال الجرائم والانتهاكات اليومية التي تقوم بها في الضفة الغربية، والاستيطان، وقطع الطرق، وما يحدث في القدس عاصمة دولة فلسطين لإنهاء أي فرصة لقيام الدولة الفلسطينية المتماسكة القابلة للحياة.

بدوره، طالب نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء رفعت كلاب بضرورة تكاتف المتواجدين في الساحة المصرية في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة التي تواجه قضيتنا، وضرورة التنسيق الدائم مع سفارتنا بالقاهرة ممثلة بالسفير دياب اللوح لمواجهة التحديات الخطيرة التي تحدق بالقضية الفلسطينية، وخدمة شعبنا.

من جانبه، شدد سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح على رفض وإدانة قرارات الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إليها، ما يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أخبار ذات صلة

احتراق عشرات الأشجار بمناطق حرجية بين قباطية وجنين

احتراق عشرات الأشجار بمناطق حرجية بين قباطية وجنين

الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وغداً وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وغداً وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

غرينبلات: تهديد الصحفيين الذين يفكرون بالاستماع لخطة السلام باعتبارهم &#34;متعاونين&#34; أمر سخيف

غرينبلات: تهديد الصحفيين الذين يفكرون بالاستماع لخطة السلام باعتبارهم "متعاونين" أمر سخيف

الشلالدة يجتمع مع وكيل وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لمتابعة آلية منع التعذيب

الشلالدة يجتمع مع وكيل وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لمتابعة آلية منع التعذيب

عريقات يلتقي وفداً برلمانياً بريطانياً والمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط

عريقات يلتقي وفداً برلمانياً بريطانياً والمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط

المالكي يلتقي نظيره السلوفيني ويناقش معه الاعتراف بدولة فلسطين

المالكي يلتقي نظيره السلوفيني ويناقش معه الاعتراف بدولة فلسطين

عشراوي: منظومة القضاء الإسرائيلي شريكة في جريمة التطهير العرقي المستمرة في القدس

عشراوي: منظومة القضاء الإسرائيلي شريكة في جريمة التطهير العرقي المستمرة في القدس

تفاصيل اجتماع اللجنة الشعبية للاجئين بوزيرالمالية شكري بشارة

تفاصيل اجتماع اللجنة الشعبية للاجئين بوزيرالمالية شكري بشارة

التعليقات

الدنيا حكايات

عنصرية إسرائيلية

عنصرية إسرائيلية

شؤون فلسطينية

احتراق عشرات الأشجار بمناطق حرجية بين قباطية وجنين

احتراق عشرات الأشجار بمناطق حرجية بين قباطية وجنين

الشلالدة يجتمع مع وكيل وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لمتابعة آلية منع التعذيب

الشلالدة يجتمع مع وكيل وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لمتابعة آلية منع التعذيب

عريقات يلتقي وفداً برلمانياً بريطانياً والمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط

عريقات يلتقي وفداً برلمانياً بريطانياً والمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط

المالكي يلتقي نظيره السلوفيني ويناقش معه الاعتراف بدولة فلسطين

المالكي يلتقي نظيره السلوفيني ويناقش معه الاعتراف بدولة فلسطين

عشراوي: منظومة القضاء الإسرائيلي شريكة في جريمة التطهير العرقي المستمرة في القدس

عشراوي: منظومة القضاء الإسرائيلي شريكة في جريمة التطهير العرقي المستمرة في القدس

تفاصيل اجتماع اللجنة الشعبية للاجئين بوزيرالمالية شكري بشارة

تفاصيل اجتماع اللجنة الشعبية للاجئين بوزيرالمالية شكري بشارة

حماس: تحطيم النُصب التذكاري للشهيد عبيد بالعيسوية يعكس حالة الهستيريا لدى الاحتلال

حماس: تحطيم النُصب التذكاري للشهيد عبيد بالعيسوية يعكس حالة الهستيريا لدى الاحتلال

مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون في بورين جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون في بورين جنوب نابلس

منوعات

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

&#34;شرطة المشاهير&#34; عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

"شرطة المشاهير" عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: &#34;جميلة باب الحارة&#34; تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: "جميلة باب الحارة" تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

عربي

نتنياهو يُشارك مصر في احتفالها بعيدها الوطني

نتنياهو يُشارك مصر في احتفالها بعيدها الوطني

&#34;أنا آسف يا ريس&#34; تنشر تفاصيل اعتقال الأمن المصري &#34;الآدمن&#34; المشرف عليها

"أنا آسف يا ريس" تنشر تفاصيل اعتقال الأمن المصري "الآدمن" المشرف عليها

مصر ترد على أنباء توقيف سفينة إيرانية في قناة السويس

مصر ترد على أنباء توقيف سفينة إيرانية في قناة السويس

نبيه بري: العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله اعتداء على لبنان

نبيه بري: العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله اعتداء على لبنان