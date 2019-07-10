حلس: فكرة إمارة بداخل قطاع غزة لن يُكتب لها الحياة

القيادي في حركة فتح أحمد حلس

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، بجهود مصر في إنهاء ملف الانقسام، التي كانت وما زالت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته.



واستعرض، خلال لقاء عقد في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تطورات العملية السياسية، لا سيّما في هذه المرحلة التاريخية شديدة التعقيد، التي تتطلب التفاف الجميع حول القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس.



وقال: رفعنا جميعا شعار "لا دولة بغزة ولا دولة بدون غزة"، بمعنى أن فكرة إمارة بداخل قطاع غزة لن يكتب لها الحياة ولن يقبلها شعبنا الفلسطيني، ومن يفكر بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية فقد أجرم بحق وحدة الشعب الفلسطيني.



وشدّد على أن فتح الأكثر حرصاً على تحقيق الوحدة وتجاوز كل الآلام من أجل مصالح شعبنا، و"لدينا جاهزية لتجاوز الكثير من الآلام والتجارب المريرة لمواجهة التحديات والمخاطر الراهنة التي تحيط بقضيتنا كـ(صفقة القرن) التي بدأت منذ سنوات، والانقسام الفلسطيني كان أول فصولها".



وتابع حلس: أن إسرائيل تعمل جاهدة على إنهاء الدولة الفلسطينية من خلال الجرائم والانتهاكات اليومية التي تقوم بها في الضفة الغربية، والاستيطان، وقطع الطرق، وما يحدث في القدس عاصمة دولة فلسطين لإنهاء أي فرصة لقيام الدولة الفلسطينية المتماسكة القابلة للحياة.



بدوره، طالب نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء رفعت كلاب بضرورة تكاتف المتواجدين في الساحة المصرية في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة التي تواجه قضيتنا، وضرورة التنسيق الدائم مع سفارتنا بالقاهرة ممثلة بالسفير دياب اللوح لمواجهة التحديات الخطيرة التي تحدق بالقضية الفلسطينية، وخدمة شعبنا.



من جانبه، شدد سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح على رفض وإدانة قرارات الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إليها، ما يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.