عريقات يلتقي وفداً برلمانياً بريطانياً والمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط

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رام الله - دنيا الوطن

التقى د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفداً برلمانياً من مجلس العموم البريطاني، ونيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، كل على حدة.



وأكد عريقات أنه عندما يصبح هدف الذين يدعون أنهم يعملون لتحقيق السلام (فريق كوشنير، غرينبلات وفريدمان) تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية، وأسس وركائز العدالة والتوازن والشمولية، من خلال خلط الأوراق والضغوط والابتزاز، واستخدام المصالح ونقائضها، لتعميق الخلافات، فإن ذلك يعنى الابتعاد عن السلام وإعداد الأرضية للتطرف واستخدام الدين وتزييف التاريخ والحقائق، ويتعرض من يعارض ذلك للشتائم والاتهامات والتهديدات، غير المسبوقة فى العلاقات الدولية .



وشدّد على أن من يدعم الاستيطان، والاحتلال، والضم، وجرائم الحرب لا يمكن أن يكون مؤهلاً للوساطة أو الشراكة فى أي عملية سلام.



ودعا عريقات دول العالم للاصطفاف مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ويعلن بصوت مرتفع أن السلام يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والإفراج عن الأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .



وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية ، أعاد عريقات التأكيد على وجوب تنفيذ تفاهم تشرين الأول/أكتوبر 2017، والعودة إلى إرادة الشعب فى انتخابات عامة حرة ونزيهة.