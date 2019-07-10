شؤون فلسطينية

المالكي يلتقي نظيره السلوفيني ويناقش معه الاعتراف بدولة فلسطين

المالكي يلتقي نظيره السلوفيني ويناقش معه الاعتراف بدولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي بنظيره السلوفيني السيد ميرو تسيرر الاربعاء في مقر وزارة الخارجية السلوفينية في العاصمة لوبليانا، وذلك من ضمن الجولة التي قام بها في عدد من دول اوروبا الوسطى.

واستهل الوزير الاجتماع بشكر سلوفينيا على موقفها الايجابي والداعم للحكومة والشعب الفلسطيني وخصوصاً في المحافل الدولية، وشكرهم ايضاً على دعمهم المتواصل للمشاريع التنموية ودعمهم لوكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واطلع وزير الخارجية، نظيره السلوفيني على آخر التطورات الحاصلة في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما يسمى (صفقة القرن) والتأثير السلبية لورشة العمل التي عقدت في العاصمة البحرينية في الشهر الماضي.

كما وأكد الوزير على أهمية تطوير العلاقة الثنائية مع سلوفينيا في شتى المجالات كونها بلد صديق وداعم لفلسطين والفلسطينيين وعلى اهمية تشكيل لجنة وزارية مشتركة في هذا الاطار ودعوة رجال الاعمال من كلا البلدين للاجتماع على هامش هذه اللجنة.

وناقش الطرفان الاعتراف بدولة فلسطين وما له من أهمية في تقوية الموقف الفلسطيني في مساعيه للوصول الى الحل الدائم وفي هذا السياق اكد وزير خارجية سلوفينيا على وجود اجماع سلوفيني على قضية الاعتراف وستقوم سلوفينيا بالاعتراف حال وجود مجموعة من دول الاتحاد الاوروبي مستعدة لذلك.

وأكد تسيرر بدورة على أن الموقف السلوفيني ثابت ولن يتغير وأن الحكومة السلوفينية ستستمر بدعمها لفلسطين وخصوصاً دعمها للاونروا، واكد ايضاً على رغبة الحكومة السلوفينية في تطوير العلاقة الثنائية مع فلسطين في كافة المجالات خاصة في المجال الاقتصادي.


أخبار ذات صلة

احتراق عشرات الأشجار بمناطق حرجية بين قباطية وجنين

احتراق عشرات الأشجار بمناطق حرجية بين قباطية وجنين

الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وغداً وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وغداً وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

غرينبلات: تهديد الصحفيين الذين يفكرون بالاستماع لخطة السلام باعتبارهم &#34;متعاونين&#34; أمر سخيف

غرينبلات: تهديد الصحفيين الذين يفكرون بالاستماع لخطة السلام باعتبارهم "متعاونين" أمر سخيف

حلس: فكرة إمارة بداخل قطاع غزة لن يُكتب لها الحياة

حلس: فكرة إمارة بداخل قطاع غزة لن يُكتب لها الحياة

الشلالدة يجتمع مع وكيل وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لمتابعة آلية منع التعذيب

الشلالدة يجتمع مع وكيل وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لمتابعة آلية منع التعذيب

عريقات يلتقي وفداً برلمانياً بريطانياً والمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط

عريقات يلتقي وفداً برلمانياً بريطانياً والمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط

عشراوي: منظومة القضاء الإسرائيلي شريكة في جريمة التطهير العرقي المستمرة في القدس

عشراوي: منظومة القضاء الإسرائيلي شريكة في جريمة التطهير العرقي المستمرة في القدس

تفاصيل اجتماع اللجنة الشعبية للاجئين بوزيرالمالية شكري بشارة

تفاصيل اجتماع اللجنة الشعبية للاجئين بوزيرالمالية شكري بشارة

التعليقات

الدنيا حكايات

عنصرية إسرائيلية

عنصرية إسرائيلية

شؤون فلسطينية

احتراق عشرات الأشجار بمناطق حرجية بين قباطية وجنين

احتراق عشرات الأشجار بمناطق حرجية بين قباطية وجنين

الشلالدة يجتمع مع وكيل وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لمتابعة آلية منع التعذيب

الشلالدة يجتمع مع وكيل وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لمتابعة آلية منع التعذيب

عريقات يلتقي وفداً برلمانياً بريطانياً والمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط

عريقات يلتقي وفداً برلمانياً بريطانياً والمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط

المالكي يلتقي نظيره السلوفيني ويناقش معه الاعتراف بدولة فلسطين

المالكي يلتقي نظيره السلوفيني ويناقش معه الاعتراف بدولة فلسطين

عشراوي: منظومة القضاء الإسرائيلي شريكة في جريمة التطهير العرقي المستمرة في القدس

عشراوي: منظومة القضاء الإسرائيلي شريكة في جريمة التطهير العرقي المستمرة في القدس

تفاصيل اجتماع اللجنة الشعبية للاجئين بوزيرالمالية شكري بشارة

تفاصيل اجتماع اللجنة الشعبية للاجئين بوزيرالمالية شكري بشارة

حماس: تحطيم النُصب التذكاري للشهيد عبيد بالعيسوية يعكس حالة الهستيريا لدى الاحتلال

حماس: تحطيم النُصب التذكاري للشهيد عبيد بالعيسوية يعكس حالة الهستيريا لدى الاحتلال

مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون في بورين جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون في بورين جنوب نابلس

منوعات

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

&#34;شرطة المشاهير&#34; عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

"شرطة المشاهير" عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: &#34;جميلة باب الحارة&#34; تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: "جميلة باب الحارة" تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

عربي

نتنياهو يُشارك مصر في احتفالها بعيدها الوطني

نتنياهو يُشارك مصر في احتفالها بعيدها الوطني

&#34;أنا آسف يا ريس&#34; تنشر تفاصيل اعتقال الأمن المصري &#34;الآدمن&#34; المشرف عليها

"أنا آسف يا ريس" تنشر تفاصيل اعتقال الأمن المصري "الآدمن" المشرف عليها

مصر ترد على أنباء توقيف سفينة إيرانية في قناة السويس

مصر ترد على أنباء توقيف سفينة إيرانية في قناة السويس

نبيه بري: العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله اعتداء على لبنان

نبيه بري: العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله اعتداء على لبنان