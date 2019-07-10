المالكي يلتقي نظيره السلوفيني ويناقش معه الاعتراف بدولة فلسطين

واستهل الوزير الاجتماع بشكر سلوفينيا على موقفها الايجابي والداعم للحكومة والشعب الفلسطيني وخصوصاً في المحافل الدولية، وشكرهم ايضاً على دعمهم المتواصل للمشاريع التنموية ودعمهم لوكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (أونروا).



واطلع وزير الخارجية، نظيره السلوفيني على آخر التطورات الحاصلة في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما يسمى (صفقة القرن) والتأثير السلبية لورشة العمل التي عقدت في العاصمة البحرينية في الشهر الماضي.



كما وأكد الوزير على أهمية تطوير العلاقة الثنائية مع سلوفينيا في شتى المجالات كونها بلد صديق وداعم لفلسطين والفلسطينيين وعلى اهمية تشكيل لجنة وزارية مشتركة في هذا الاطار ودعوة رجال الاعمال من كلا البلدين للاجتماع على هامش هذه اللجنة.



وناقش الطرفان الاعتراف بدولة فلسطين وما له من أهمية في تقوية الموقف الفلسطيني في مساعيه للوصول الى الحل الدائم وفي هذا السياق اكد وزير خارجية سلوفينيا على وجود اجماع سلوفيني على قضية الاعتراف وستقوم سلوفينيا بالاعتراف حال وجود مجموعة من دول الاتحاد الاوروبي مستعدة لذلك.



وأكد تسيرر بدورة على أن الموقف السلوفيني ثابت ولن يتغير وأن الحكومة السلوفينية ستستمر بدعمها لفلسطين وخصوصاً دعمها للاونروا، واكد ايضاً على رغبة الحكومة السلوفينية في تطوير العلاقة الثنائية مع فلسطين في كافة المجالات خاصة في المجال الاقتصادي.









رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي بنظيره السلوفيني السيد ميرو تسيرر الاربعاء في مقر وزارة الخارجية السلوفينية في العاصمة لوبليانا، وذلك من ضمن الجولة التي قام بها في عدد من دول اوروبا الوسطى.